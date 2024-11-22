Третий президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников прекратить «игру в балеринок» и обратиться к радикальным формам протеста для «возвращения страны».

Заключенный президент обратился к единомышленникам во время очередного заседания по делу о незаконном пересечении границы. Политика подключали по видеосвязи из тбилисской клиники «Вивамед», куда в мае 2022 года его перевели из-за ухудшения состояния здоровья. На груди у экс-президента был стикер с черной отметкой – такие используют протестующие против фальсификации выборов в Грузии.

«У нас отнимают страну. Либо мы продолжим сопротивление и вернем себе страну, либо прекратим сопротивление и Грузия, как независимая страна, прекратит существование… Сейчас между нами и нашей свободой, нами и нашим спасением, будущим стоят 4 тысячи робокопов и спецназовцев. Нас же гораздо больше? Поэтому эти игры в балеринок должны прекратиться… Мы постоянно повторяем «в рамках закона». В рамках какого закона? Которого не существует? В рамках какой конституции? За рамки которой они давно вышли?», — заявил Саакашвили.

Экс-президент назвал правительство «Грузинской мечты» «самоназванным» и «самопровозглашенным». Он уверен, что в действительности они проиграли выборы.

«Давайте оставим скороговорки. Теперь необходимы твердость и напор, потому что человек, который совершил такое и отнял голоса, способен на все. Жизни каждого из вас в опасности», — сказал Саакашвили. (newsgeorgia.ge)