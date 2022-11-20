Тайвань является главной красной линией в отношениях Китая и США. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

«Глава КНР четко указал, что тайваньский вопрос — ядро основных интересов Китая, политическая основа и главная красная линия, которую никому нельзя пересекать», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американские законодатели активно обсуждают согласование нового пакета военной помощи для Тайваня, призывая к вооружению спорного острова до якобы возможной попытки захвата со стороны Китая.(Gazeta.ru)