Швеция выступила за скорейшее начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС

ЕС следует немедленно начать переговоры с Северной Македонией о вступлении республики в состав объединенной Европы. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде по прибытии на плановое заседание в Брюсселе Совета ЕС.

«Я с нетерпением ожидаю дискуссий по Западным Балканам сегодня. У нас широкие обязательства со стороны ЕС по Западным Балканам. Но нам следует выполнять свои обещания. Нам нужно начать переговоры с Северной Македонией немедленно, потому что мы так решили, это важно для сохранения доверия к ЕС», — отметила министр.

«Я также думаю, что процесс реформ в Западных Балканах должен продолжаться» — продолжила Линде.

На встрече министры обсудят поддержку стран Западных Балкан в борьбе с пандемией коронавируса, противодействие расширению в регионе влияния России, а также перспективы урегулирования политического кризиса в Боснии и Герцеговине.(ТАСС)

| 2021-05-10T14:13:59+04:00 10 мая 2021, 15:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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