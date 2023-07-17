Швеция выделяет 6 млрд крон (490 млн долларов) на восстановление Украины для ее подготовки к членству в Евросоюзе.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр по международному сотрудничеству Юхан Форсель, представляя новую двустороннюю стратегию на 2023-2027 годы.

«Это самая крупная и амбициозная двусторонняя стратегия, которую Швеция когда-либо представляла. Она направлена на то, чтобы подготовить Украину к членству в ЕС в долгосрочной перспективе путем укрепления страны. Наша цель — построить что-то новое, что-то более свободное, экологичное, безопасное», — сказал он.