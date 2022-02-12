Позиция Стокгольма по вступлению в Североатлантический Альянс нисколько не изменилась в связи с эскалацией ситуации вокруг Киева, Швеция не собирается вступать в НАТО, заявила в интервью Politico статс-секретарь премьер-министра страны Карин Валленстен.

«Наша политика в области безопасности неизменна — мы хотим быть хорошим, сильным партнёром НАТО, но мы не планируем присоединяться к альянсу», — пояснила она.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может состояться очень быстро в случае их согласия.

Глава кабмина Финляндии Санна Марин заявила, что в настоящее время власти страны не рассматривают возможность вступления в альянс.

В свою очередь министр иностранных дел Швеции Анн Линде cообщила, что в настоящий момент Стокгольм не намерен подавать заявку на вступление в НАТО и не рассматривает этот вопрос.

Ранее главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден выразил мнение, что исполнение требований России ограничить расширение НАТО сделает невозможным сотрудничество страны с альянсом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявление Столтенберга о готовности принять в НАТО Финляндию и Швецию «попыткой бесцеремонного внешнего давления» на их политику (aif.ru).