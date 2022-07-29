Швейцарский банк в Женеве заблокировал личный счет постпреда России при ООН Геннадия Гатилова. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на постпредство.

Причиной блокировки в ведомстве назвали «официальный статус руководителя дипмиссии». Там уточнили, что данный счет Гатилова использовался в том числе для покрытия медицинских расходов.

В постпредстве пожаловались и на возникшие проблемы «в бытовой жизни», которые усложнили рабочий процесс.

«Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину — потому что мы из России».

27 июля представитель РФ в ООН Ирина Тяжлова заявила, что российским дипломатам, которые собираются принять участие в работе органов ООН, не выдают визы не только США, но и Швейцария.