Швейцария, в случае дефицита поставок российского газа, сможет продолжать получать «голубое топливо» с юга – из Северной Африки через Италию, а также поставлять его из Азербайджана.

Об этом сообщил финансовому агентству AWP Томас Хегглин из Швейцарской ассоциации газовой промышленности (VSG).

«В случае перебоев с поставками российского газа в Европу Швейцарии также придется сократить его потребление. Однако у нее есть преимущество по сравнению с другими странами из-за связей во всех направлениях. Как известно, у нас есть сценарии, по которым Россия может прекратить поставки газа или же Запад может принять решение о прекращении импорта газа из России в качестве санкционной меры. Мы должны быть к этому готовы», — сказал Томас Хегглин.

По его словам, дефицит поставок российского газа не может быть полностью компенсирован внутри Европы, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, а также без сокращения потребления: «Если бы в Швейцарии возникла нехватка, Конфедерация предприняла бы меры, среди которых переход на мазут для потребителей, работающих на двух видах топлива (при котором мазут может быть заменен природным газом), призывы к экономии и ограничение требований для крупных потребителей».