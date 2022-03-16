Швейцария обратилась к России с предложением о посредничестве в переговорах Москвы и Киева.

Как передает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

«Ко мне периодически обращаются коллеги из других стран, в частности из Швейцарии, которые традиционно позиционируют себя в качестве страны, где достигаются компромиссы, и которые готовы посредничать [в переговорах РФ и Украины]», — сказал Лавров.

Он также сообщил, что Россия позитивно рассматривает предложения Израиля и Турции о посредничестве в переговорах с Украиной. «Предложения от тех стран, которые оказываются играть в русофобскую игру и которые понимают первопричины нынешнего кризиса, которые понимают, что речь идет о коренных национальных интересах, законных интересах РФ, и не присоединяются к этой войне, конечно, эти предложения рассматриваем позитивно», — сказал он.

Лавров добавил, что РФ не готова рассматривать предложения о посредничестве в переговорах с Украиной от стран, которые присоединились к антироссийским санкциям.