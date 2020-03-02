Шутки близятся к финалу, или чем запомнился четвертьфинал АзЛиги КВН

Баталии Азербайджанской телевизионной лиги КВН продолжились в четвертьфинальном поединке на сцене Государственного Академического Национального драмтеатра.

Как сообщает #, за выход в полуфинал боролись 9 команд. Удача на этот раз была на стороне следующих коллективов: Yeddi Gözəl из Бакинской Музыкальной Академии, Genezis из Азербайджанского Технического Университета, BaksovetUşaqları – сборная Азербайджанского Государственного Экономического Университета. Также путевки в финал себе обеспечили юмористы – киноманы из команды Park Cinema, команда Bir Show из организации Bir Könüllü, Ən Salamat из Азербайджанской Государственной Академии Физической Культуры и Спорта, и Paxlava Team (Сборная азербайджанцев из России).

Команды состязались в двух конкурсах — «приветствие» и «биатлон».

Игру судили руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов, певица Роза Зергерли, актер и сценарист Эльмеддин Джафаров, актер Эльджан Расулов, чемпион ХХ века в составе команды КВН «Парни из Баку» Вадо Коровин.

В ближайшем времени игра будет показана по телеканалу АТВ (Azad Azərbaycan).

Азербайджанский Клуб Весёлых и Находчивых благодарит Министерство культуры, Министерство молодёжи и спорта, Фонд молодёжи, Союз студенческих молодёжных организаций, а так же компании Mətanət A, Park Cinema и Komptel.