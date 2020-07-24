Шушан, ну ты даешь Или как азербайджанский спецназ оказался в «ловушке»

Военная эскалация на товузском участке армяно-азербайджанской границы наглядно показала, что Армения активно использует ложь для демонстрации «военного превосходства». При этом эту ложь разоблачает не только Министерство обороны Азербайджана, но и военный аналитик немецкого издания Bild Джулиан Репке.

Он указал на недостоверность видео Минобороны Армении, на котором якобы запечатлено уничтожение азербайджанского беспилотника. В своем Twitter-аккаунте Репке заметил, что на видео на самом деле попал гражданский авиалайнер.

«Подсказка: если вы утверждаете, что сбили беспилотник, не показывайте двухмоторный узкофюзеляжный пассажирский самолет, на который направлена ваша система ПВО», — написал журналист.

Распространяемая армянской военщиной ложь настолько примитивна, что даже армянские журналисты насмехаются над Минобороны своей страны. Так, на днях издание «ФактИнфо» обратилось к пресс-секретарю Минобороны Шушан Степанян за уточнениями по поводу распространенной ею информации. Степанян на своей странице в Фэйсбук отметила, что «после предпринятой 21 июля в 22:30 подразделением специального назначения азербайджанских ВС атаки в направлении позиции «Анвах» на тавушском участке армяно-азербайджанской границы военнослужащие противника оказались в ловушке».

Пространный ответ далекой от военной сферы главы пресс-службы Минобороны Армении в звании майора показывает, насколько она некомпетентна на своей должности.

«Для начала я должна объяснить, что означает термин «оказаться в ловушке», который подразумевает тактическую обстановку, и в случае с этой предпринятой противником атакой была связана как с местностью, так и с часом данного дня и характером действий, проводимых нашими Вооруженными силами. В дальнейшем я также указала, что проводится доразведка. Некоторые, видимо, не поняли, что это означает. Военный термин «доразведка» означает проверку имеющихся в сложившейся ситуации важных, но противоречивых данных, то есть проводилась проверка данных. Иные подробности в данный момент не считаю целесообразным предавать огласке. Когда возникнет момент и необходимость разглашения этих разведывательных данных, мы сообщим об этом», – отметила Степанян.

Армянскому изданию «ФактИнфо» стало интересно, что же стало с «попавшим в ловушку» 21 июля азербайджанским спецназом, а Степанян говорит о доразведке. Понятное дело, что она распространила заведомую ложь об «атаке азербайджанского спецназа». Тем самым она сама оказалась в ловушке собственной лжи. Это обстоятельство и вызвало усмешку у издания «ФактИнфо». Ничего тут не поделать — какова армия, такова и глава пресс-службы Минобороны. Да еще и в звании старшего офицера.