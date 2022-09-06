Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у родственников израильских атлетов, погибших в результате теракта на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. «Мы не можем искупить вину за то, что произошло, а также за то, что вы испытали в условиях враждебности, невежества и несправедливости», — заявил политик на памятном мероприятии на авиабазе в Фюрстенфельдбруке в понедельник, 5 сентября. «Мне стыдно, я прошу вас как глава государства этой страны и от имени Федеративной Республики Германия о прощении за отсутствие защиты израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене и за отсутствие объяснений после (теракта)», — добавил Штайнмайер.

Прощения у родных погибших попросил и премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер. «Я приношу извинения от имени Свободного государства Бавария за ошибки и упущения, которые были допущены в то время», — сказал политик во время мероприятия.

Накануне президент ФРГ назвал позором тот факт, что на достижение договоренностей о выплате финансовой компенсации семьям погибших спортсменов ушло пять десятилетий. Соглашение о компенсации было достигнуто 31 августа. Германия выплатит родственникам в общей сложности 28 млн евро, из них 22,5 млн предоставит правительство ФРГ, а оставшаяся часть — 5 млн евро и 500 тысяч евро соответственно — поступит из бюджетов Баварии и города Мюнхена.

Президент Израиля Ицхак Герцог, находящийся в эти дни в Германии с государственным визитом, приветствовал соглашение, назвав его «важным, справедливым и моральным шагом». Он особо отметил «значительные усилия» своего немецкого коллеги по должности.

Во время Игр в Мюнхене палестинские боевики из группировки «Черный сентябрь» 5 сентября 1972 года ворвались на территорию Олимпийской деревни и захватили в заложники членов сборной Израиля. В результате неудачной попытки освобождения заложников погибли 11 израильских атлетов и немецкий полицейский. Действия силовых структур ФРГ подверглись резкой критике и вызвали бурю негодования в Израиле. (DW)