Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в двух округах Висконсина

Штаб действующего президента США Дональда Трампа сообщил в Twitter, что требует перерасчета голосов в двух округах штата Висконсин, передает ТАСС.

Как отмечается, кампания политика подала прошение о пересчете голосов в двух округах Висконсина: Дайн и Милуоки. Сторонники Трампа полагают, что в этих округах засчитывали недействительные открепительные талоны, а также проводились махинации с выдачей открепительных удостоверений.

«Эти два округа были выбраны потому, что в них выявлены самые серьезные нарушения», — говорится в сообщении.