Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в двух округах Висконсина

Штаб действующего президента США Дональда Трампа сообщил в Twitter, что требует перерасчета голосов в двух округах штата Висконсин, передает ТАСС.

Как отмечается, кампания политика подала прошение о пересчете голосов в двух округах Висконсина: Дайн и Милуоки. Сторонники Трампа полагают, что в этих округах засчитывали недействительные открепительные талоны, а также проводились махинации с выдачей открепительных удостоверений.

«Эти два округа были выбраны потому, что в них выявлены самые серьезные нарушения», — говорится в сообщении.

| 2020-11-19T00:03:49+04:00 19 ноября 2020, 01:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss