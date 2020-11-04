Штаб Байдена заявил, что готов добиваться через суд надлежащего подсчета всех голосов

Избирательный штаб кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена готов через суд добиваться обработки надлежащим образом всех бюллетеней, которые были поданы на всеобщих выборах в стране. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в среду.

«Если президент [США Дональд Трамп] осуществит свою угрозу и обратится в суд, чтобы попытаться не допустить надлежащего подсчета голосов, у нас наготове адвокаты, чтобы помешать этому. И они одержат верх», — говорится в документе. В нем подчеркивается, что демократы намерены «защищать право всех американцев на то, чтобы их голос был учтен». «И мы по-прежнему уверены, что после завершения этого процесса Джо Байден станет новым президентом Соединенных Штатов», — отметили в штабе.

«Сегодняшнее заявление президента о попытке прекратить подсчет голосов возмутительное, неслыханное и ошибочное. Оно возмутительно потому, что это откровенная попытка лишить американских граждан демократических прав», — подчеркивается в документе.

«Более 100 млн человек отдали свой голос до дня выборов, поскольку поверили заявлениям лиц, ответственных за организацию голосования в их штате, о том, что их бюллетень будет обработан. Теперь президент Трамп пытается сделать недействительным бюллетени всех избирателей, поверивших в эти гарантии», — полагают в штабе демократа.(ТАСС)