Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера не пригласили на 160-летний юбилей Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ), в которой он состоит, из-за связей с Россией. Об этом сообщает портал NDR.

Как заявил генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт, в настоящий момент им не о чем говорить со Шредером.

«Пока он находится здесь рядом с поджигателем войны и агрессором, как это можно было увидеть во время визита в российское посольство на прошлой неделе, нам не о чем говорить друг с другом», — пояснил Кюнерт.

Ранее супругу экс-канцлера Германии Шредера Со Ен Ким-Шредер уволили из компании NRW.Global Business после того, как она и ее муж посетили торжественный прием, который был организован 9 мая посольством РФ.

Она занимала должность представителя в Южной Корее. (Газета.Ру))