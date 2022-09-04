«Мы с декабря прошлого года с министром экономики и консультантом офиса канцлера искали ответы на вопрос, что будет, если это (остановка поставок газа из России) произойдет», — сказал он, комментируя невозобновление поставок газа по «Северному потоку».

По словам Шольца, страна сможет преодолеть трудности, так как начала заранее готовиться к такому развитию событий.

Канцлер также уточнил, что Германия активно наполняла хранилища газа и этот процесс будет продолжаться следующей зимой.(Газета.Ru)