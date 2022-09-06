Канцлер ФРГ Олаф Шольц В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Украина должна сама принимать решение о мирном соглашении с Россией, Запад не приемлет навязанный мир Киеву.

Глава немецкого правительства заявил, что поддерживает Украину в защите ее неприкосновенности и суверенитета. И раз Киев не приемлет навязанного мира со стороны России, то и Германия не согласимся с ним.

«Никакая страна не согласится с тем, чтобы быть задворками сильного соседа, где ему будут диктовать, что нужно делать. Мы не должны предписывать извне Украине, какую цель ей следует преследовать. Только Украина должна принимать решение об этом», — пояснил канцлер.