Процесс вступления новых стран в Евросоюз следует упростить.

Как передает «Известия», об этом 19 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил агентству DPA.

По его словам, для этого Брюссель должен «модернизировать свои структуры и процессы принятия решений». Шольц планирует поднять этот вопрос на саммите Евросоюза 23–24 июня.

Сейчас получить статус государства, претендующие на членство в ЕС, могут лишь при единогласном решении всех государств-членов. Однако канцлер ставит под вопрос этот принцип.

Шольц призвал Брюссель принять решение о статусе для Украины в «духе единства». Он подчеркнул, что процесс будет сложным: каждой стране-кандидату, желающей стать частью Евросоюза, необходимо выполнить множество требований.

Канцлер выразил надежду, что саммит даст толчок ожидающим вступления в ЕС балканским странам.

«Мы должны показать странам Западных Балкан, что мы настроены серьезно. Албания и Северная Македония отвечают всем требованиям для начала конкретных переговоров о вступлении в ЕС», — уточнил он, отметив, что эти переговоры должны начаться сейчас.