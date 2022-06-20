Процесс вступления новых стран в Евросоюз следует упростить.
Как передает «Известия», об этом 19 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил агентству DPA.
По его словам, для этого Брюссель должен «модернизировать свои структуры и процессы принятия решений». Шольц планирует поднять этот вопрос на саммите Евросоюза 23–24 июня.
Сейчас получить статус государства, претендующие на членство в ЕС, могут лишь при единогласном решении всех государств-членов. Однако канцлер ставит под вопрос этот принцип.
Шольц призвал Брюссель принять решение о статусе для Украины в «духе единства». Он подчеркнул, что процесс будет сложным: каждой стране-кандидату, желающей стать частью Евросоюза, необходимо выполнить множество требований.
Канцлер выразил надежду, что саммит даст толчок ожидающим вступления в ЕС балканским странам.
«Мы должны показать странам Западных Балкан, что мы настроены серьезно. Албания и Северная Македония отвечают всем требованиям для начала конкретных переговоров о вступлении в ЕС», — уточнил он, отметив, что эти переговоры должны начаться сейчас.