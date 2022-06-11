Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Болгарию снять вето с переговоров по вступлению Северной Македонии в ЕС.

Об этом Шольц отметил на пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым в Софии в субботу, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство Reuters.

Немецкий канцлер сказал, что ЕС не должен рушить надежды стран Западных Балкан на членство.

Шольц, посетивший Софию в рамках двухдневного тура по региону накануне саммита лидеров ЕС и западных Балкан 23 июня, сказал, что почувствовал «новую готовность» ЕС к расширению после вторжения России в Украину.

«Я вижу шансы на прогресс. Мы останемся в тесном контакте в ближайшие дни», — сказал Шольц, сделавший интеграцию Западных Балкан в ЕС приоритетом своей внешней политики.

Петков повторил позицию Болгарии о том, что Северная Македония должна выполнить три условия, связанные с историческими и культурными спорами между двумя странами, и призвал Брюссель гарантировать их выполнение.

Вопрос переговоров о вступлении с Северной Македонией – болезненный для внутренней политики Болгарии. На этой неделе один из четырех партнеров Петкова по коалиции покинул правительство, обвинив его, среди прочего, в готовности снять вето Болгарии, пренебрегая национальными интересами.

Ранее в субботу Шольц посетил Северную Македонию, которая уже провела множество реформ в своем стремлении стать членом ЕС. Например, изменила свое название, чтобы удовлетворить условия Греции (aif. ru)