Канцлер Германия Олаф Шольц пообещал выделить Украине гуманитарную помощь в размере 125 млн евро. Об этом он сказал в ходе конференции доноров в четверг, 5 мая, сообщает Welt.

Кроме того, дополнительные 140 млн евро выделены на развитие Украины.

«Сегодня мы обещаем дополнительно 125 млн евро для гуманитарной поддержки и мер для помощи по повышению устойчивости Украины против агрессии», — заявил Шольц.

Он также информировал, что ФРГ предоставит срочно необходимую ликвидность для украинского бюджета: специальный заем в объеме 150 млн евро только что был предоставлен, еще один на такую ​​же сумму будет подготовлен по ускоренной процедуре.