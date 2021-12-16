Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал решение министерства иностранных дел страны выслать двух российских дипломатов, принятое после оглашения приговора по делу об убийстве в парке Тиргартен. «Этот приговор является четким свидетельством того, что произошли серьезные вещи, поэтому совершенно правильно, что министр иностранных дел дала на это ясный ответ», — заявил Шольц журналистам в Брюсселе в четверг, 16 декабря.

Днем ранее Высший земельный суд Берлина приговорил к пожизненному лишению свободы российского гражданина Вадима Красикова, признанного виновным в том, что в августе 2019 года он по заказу российского государства убил в берлинском парке Тиргартен бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. После этого МИД Германии объявил двух сотрудников посольства России в ФРГ нежалательныим персонами. «Это убийство по заказу государства является грубым нарушением норм германского права и суверенитета Федеративной Республики Германия», — заявила глава министерства Анналена Бербок.

Россия выразила несогласие с приговором Вадиму Красикову. «Мы категорически не согласны с таким выводом и такой формулировкой», — сказал журналистам 16 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя судебное решение. (DW)