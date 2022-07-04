Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «социальной взрывчаткой» резкое повышение цен на энергоносители на фоне угрозы энергетического кризиса. Об этом глава германского правительства заявил в воскресенье, 3 июля, в летнем интервью телеканалу ARD.

«Если вдруг счет за отопление вырастет на несколько сотен евро, то это будет сумма, с которой многие не смогут справиться. Это социальная взрывчатка», — указал Шольц в эфире ARD, подчеркнув, что он очень обеспокоен ростом цен на энергоносители.

Именно поэтому канцлер инициировал диалог с экспертами и Бундесбанком, во время которого будут обсуждаться меры по борьбе с инфляцией. Однако на данный момент решение о дальнейших конкретных мерах по оказанию помощи не принято. Канцлер указал лишь на предыдущие меры по оказанию помощи в размере 30 млрд евро. (DW)