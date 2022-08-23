Германия планирует поставить Украине дополнительное оружие на сумму более 500 млн евро (498,55 млн долларов).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, присутствовавший на онлайн-конференции по Украине, которая прошла в Торонто.

По информации источника, канцлер анонсировал, что Германия планирует поставить три дополнительных ЗРК Iris-T, десяток бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от дронов.

Шольц, объявляя об этом, назвал дополнительную поставку «вкладом в модернизацию Вооруженных Сил Украины».

Ожидается, что оружие будет доставлено в 2023 году. Часть этой помощи может быть передана раньше. Поставки должен одобрить парламентский комитет Германии по бюджету. (УНИАН)