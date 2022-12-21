Международный уголовный суд (МУС) в Гааге завершил расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных во время российско-грузинской войны, продолжавшейся с 1 июля по 10 октября 2008 года. Об этом сообщил прокурор МУС Карим Хан, который выступал обвинителем по делу. Приведу хронологию этого громкого дела.

Тбилиси подал иск против РФ в Гаагский суд в 2008 году. В течение восьми лет (с 2008 по 2016 гг.) МУС проводил предварительное расследование, после чего, в январе 2016 года управление Хана начало изучать материалы по делу о войне в Грузии. В результате суд решил, что виновными являются четыре человека: Михаил Миндзаев, который в 2005-2008 годах был «министром внутренних дел» самопровозглашенной» Республики Южная Осетия»; Гамлет Гучмазов, который в 2008 году являлся начальником» СИЗО МВД» Южной Осетии; Давид Санакоев, в 2008 году— уполномоченный «президента» Южной Осетии по вопросам прав человека, также был кандидатом в «президенты», а в настоящее время является «депутатом»; генерал-майор ВС РФ Вячеслав Борисов, участник боевых действий в Афганистане и Чечне, с 2002 года был заместителем командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке, умер в ноябре 2021 года.

По мнению МУС, именно эти люди несут ответственность за незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, унижение человеческого достоинства, захват заложников и незаконное перемещение гражданских лиц во время российско-грузинской войны. В Министерстве юстиции Грузии заявили, что решение суда в Гааге полностью подтвердило правоту Грузии.

«Решение Гаагского суда четко подтвердило, что правда на стороне Грузии от начала и до конца. Гаага раз и навсегда сказала, что правда в этой войне была на стороне грузинского народа и грузинских героев», — считает министр юстиции страны Рати Брегадзе.

Грузинская оппозиция также благосклонно приняла решение МУС, посчитав, что таким образом заявлено о невиновности Михеила Саакашвили, который в тот момент был президентом страны.

«Все обвинения в адрес грузинских военных отвергнуты, все обвинения в адрес Верховного главнокомандующего Грузии Михеила Саакашвили отвергнуты. Грузию оправдали, ни один грузин не совершил преступления», — заявил лидер оппозиционной партии «Национальное движение» Ника Мелия.

Сказать, что это удивительная реакция со стороны руководства Грузии и грузинской оппозиции — ничего не сказать. Ведь, в результате августовской войны 2008 года общее число убитых с грузинской стороны, согласно официальным спискам погибших, составило 397 человек, при этом 62 смерти официально не были подтверждены. Но главное, все политические силы в Грузии в один голос заявляли о том, что территориальная целостность этой страны не является предметом обсуждений, что Абхазия и Южная Осетия — это грузинские территории.

А кто осуществил действия, приведшие к отторжению этих земель? Россия. Причем, это легко доказуемо. Ведь 8 августа 2008 года президент России, тогда это был Дмитрий Медведев, объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта. После чего в этот грузинский регион были введены значительные российские силы. Они действовали плечом к плечу с незаконными юго-осетинскими вооружёнными формированиями, которые снабжались оружием и всем необходимым из России. Кроме того, 26 августа 2008 года тогдашний президент России Медведев объявил о подписании указов «О признании Республики Абхазия» и «О признании Республики Южная Осетия», согласно которым Российская Федерация признаёт и ту и другую республику «в качестве суверенного и независимого государства», обязуется установить с каждой из них дипломатические отношения и заключить договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».

То есть, известно, кто вооружал юго-осетинских сепаратистов, кто вторгся в Южную Осетию, которую официальный Тбилиси называет грузинской территорией, кто инициировал признание «независимости» Южной Осетии и Абхазии. Все это делала Россия. Но руководство соседней страны и оппозиция в целом довольны решением МУС, хотя там нет осуждения России.

Безусловно, любые политические силы в соседней Грузии вправе занимать любую позицию. Но, признаюсь, я шокирован их позицией.

Но еще больший шок вызывает решение МУС. Многие международные аналитики совершенно справедливо считают, что вооружённый конфликт в Южной Осетии стал первым случаем проявления русского как государственнического, так и цивилизационного национализма на международной арене. Было, есть и будет много статей о том, что именно тогда США и ведущие страны Европы проявили трусость и слабость, отказавшись вводить самые жесткие санкции против России, изолировав ее, лишив возможности стремительно обогащаться и готовиться к захвату новых территорий.

В этом смысле решение МУС является индульгенцией именно для США и ведущих европейских государств. Они теперь могут указать на решение МУС, «объясняя» свою тогдашнюю трусость. Которое, безусловно, окрылило руководство России и придало ему уверенности в том, что «Запад слаб и труслив». Итогом чего стала сначала аннексия Россией украинского Крыма, затем поддержка сепаратизма в Донбассе, а потом и полномасштабная война против Украины. В ходе которой Россия совершила ужасающее количество преступлений, подвергнув Геноциду мирное украинское население, вынудив стать беженцами и вынужденными переселенцами миллионы украинских стариков, женщин, детей. Россия незаконно «присоединила» к себе новые украинские территории, она стерла с лица земли многие украинские города и села. Но есть ли гарантия, что в конечном итоге, после окончания этой страшной войны, МУС признает Россию виновной? Есть надежда, что так будет, но не таких гарантий. Особенно после того решения, что МУС вынес по августовской российско-грузинской войне 2008 года.

И глядя на все это понимаешь, насколько прав был президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он понял, что нет смысла полагаться на резолюции ООН, которые Армения десятилетиями игнорировала. Он понял, что международное право растоптано, что оно не действует, что нужно полагаться только на собственную силу в достижении справедливости. Он построил сильную страну, сильную экономику, сильную армию. И он победил в Отечественной 44-дневной войне. Победил Армению, ее исторических покровителей, мировое армянство, мировые «двойные стандарты» и общемировое трусливое молчание в ответ на десятилетия боли и страданий азербайджанского народа.