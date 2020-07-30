Шекинский мишка идет на поправку: в вопросах лечения Азербайджану помогает Франция

Медведь из Шеки, ставший героем многочисленных видеороликов, распространенных в Интернете, продолжает лечиться в Центре реабилитации дикой природы в Алтыагаджском национальном парке.

Напомним, что в начале лета, животное совершило прогулку по центру города, где и было отловлено сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов и бакинского зоопарка. Зоологи сразу сообщили о многочисленных ранах на теле животного, а в ходе осмотра установили, что медведь на 90% потерял зрение. Эти увечья, по мнению специалистов, медведь получил в результате драки с сородичами.

В настоящее время животное все еще проходит лечение, причем, в этом вопросе азербайджанские ветеринары консультируются с коллегами из Франции и Нидерландов.

Об этом # сообщил директор азербайджанского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF), зоолог и специалист по крупным млекопитающим Эльшад Аскеров, к которому мы обратились с просьбой прокомментировать состояние пострадавшего медведя.

«С того момента, как медведь был доставлен в Алтыагаджский национальный парк, я трижды посещал центр, в котором он проходит реабилитацию. Наверняка все помнят, что в Шеки медведь не проявил никакой агрессии к людям. Сейчас к нему вернулись инстинкты, и животное стало достаточно агрессивным. Но это вполне нормальное явление. У него были многочисленные раны на голове, которые постепенно зарастают. К сожалению, зрение пока не нормализовалось, но видеть медведь стал лучше: он уже поднимается по ступенькам, различает какие-то предметы», — рассказал зоолог.

По его словам, пока медведь находится в клетке, но в ближайшее время специалисты Министерства экологии и природных ресурсов планируют улучшить условия его содержания.

Дальнейшая судьба легендарного шекинского медведя будет зависеть от того, насколько эффективным окажется лечение. Но самое главное, конечно же – восстановить животному зрение. В противном случае выпускать его на волю будет нельзя, ведь, как пояснил Эльшад Аскеров, в этом случае медведь попросту погибнет.

Однако вердикт специалистов, подтверждающий, что хищник идет на поправку, вселяет уверенность, что в будущем медведь все же сможет вернуться в привычную среду обитания.