Медвежонок Ralph Lauren стал главным героем первого короткометражного фильма компании – The Polo Bear Chronicles: Operation Black Tie. В стильной шпионской истории Polo Bear вместе с уличным голубем отправляется на поиски украденного произведения искусства. Ни охранники, ни светское общество не могут устоять перед его хитростью и обаянием. Он легко проникает даже в самые охраняемые места, демонстрируя ловкость, достойную Джеймса Бонда. А между делом – играет в поло, отдыхает на побережье и, конечно, остается верен своему безупречному стилю.

В Ralph Lauren обещают зрителям смесь моды, юмора и приключений, ведь даже в мире шпионов есть место безупречному костюму и медвежьему шарму. Премьера фильма состоялась на официальном YouTube-канале бренда.

У американского бренда Ralph Lauren два культовых символа — игрок в поло, сидящий на лошади, и плюшевый мишка.

Самая распространенная версия истории возникновения Поло-медведя такова. Сотрудники компании дизайнера Ральфа Лорена преподнесли ему и его брату Джерри плюшевых медведей, одетых в фирменную одежду Ralph Lauren. Дизайнеру настолько понравился мишка, что бренд организовал коллаборацию с компанией Steiff — немецким производителем плюшевых медведей с 1902 года. Первая партия из 200 игрушек поступила в продажу во флагманский магазин Ralph Lauren на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке в 1990 году и была распродана за одни выходные. Уже в 1992 году образ медведя появился на одежде: свитер с его изображением мгновенно стал хитом и одной из самых узнаваемых вещей бренда. (по материалам СМИ)