Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем заключен под стражу в Риге по делу о шпионаже и нарушении санкций ЕС после того, как его задержали спецслужбы Латвии, сообщили российские СМИ.

Согласно сообщению, заседание суда прошло 5 января, на нем рассматривался вопрос об избрании меры пресечения. Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что Касем обвиняется в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также в шпионаже. Статья за шпионаж, согласно литовскому законодательству, предусматривает до 20 лет лишения свободы.