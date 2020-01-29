Шалва Алавердашвили: Азербайджанцы поддержали нас, и грузины этого не забудут

О новом витке развития азербайджано-грузинских отношений в сфере туризма в эксклюзивном интервью # рассказывает учредитель Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили:

— Как вы оцениваете нынешние отношения в сфере туризма между Азербайджаном и Грузией?

— Я могу дать им самую высокую оценку. После того, как было отменено авиасообщение между Россией и Грузией, и российские туристы перестали массово приезжать в нашу страну, мы попросили своих друзей поддержать нас. Азербайджанцы откликнулись сразу: многочисленные друзья, знакомые, и просто случайные люди в разговоре часто признавались в том, что приезжают в Грузию с целью поддержать нас в сложившейся ситуации. Грузины такое не забывают! Именно в этот период количество азербайджанских туристов, прибывающих в Грузию, увеличилось почти на 10%. Я всегда об этом говорю, и скажу еще раз – с азербайджанским народом нас связывает крепкая дружба и добрососедские отношения, и никто не сможет этому воспрепятствовать.

— Есть планы по совместным проектам в данном секторе?

— Азербайджан умеет удивлять, вы молодцы. С каждым годом вы увеличиваете темпы развития по всем направлениям, в том числе и в туризме. Я знаю в Баку многих людей, занятых в туристическом секторе, которые придумывают интересные проекты, привлекающие в вашу страну все большее количество гостей.

У нас есть в планах и совместные проекты. Собираемся делать с азербайджанскими партнерами комбинированные туры для туристов из Кореи, Индии и Китая. Это будет автобусный тур «Баку – Батуми». Уверен, что этот тур будет пользоваться большим успехом, так как позволит туристам из вышеназванных стран ознакомиться сразу с двумя привлекательными маршрутами.

— Бакинцы с удовольствием едут на отдых или уик – энд в Тбилиси. А какие маршруты выбирают жители Тбилиси?

— Могу сказать, что с каждым годом все больше наших людей предпочитают ехать на отдых в столицу Азербайджана. Баку становится трендовым городом в Грузии. Раньше такого большого интереса не было, в Баку грузины отправлялись в основном в деловые поездки. Сейчас молодежь приезжает в Баку даже на пару дней, погулять, насладиться красотой современного города, увидеться с друзьями. Это нас радует.

— Как бы вы бы могли описать азербайджанского туриста?

— Туристы из Азербайджана – потрясающие! И исходит это восприятие в целом от вашего народа. У нас с вами много общего: это радушие, гостеприимство, доброта, отзывчивость, готовность придти на помощь в любую минуту. Конечно, и у вас, и у нас замечательная кухня, правда, баранину у вас готовят лучше, но какие – то блюда лучше готовят в Грузии. Но превыше всего — человеческие отношения. И в этом плане мы можем быть хорошим примером для других.