Шахмар Мовсумов: «Рост числа зараженных после послабления был ожидаемым»

“Мы уже более года живем в условиях пандемии. Пандемия волнообразно влияет на все страны».

Как передает Report, oб этом помощник президента, начальник управления экономики и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине.

По его словам, сейчас во многих странах наблюдается очередная волна вируса: «Многие страны по этой причине идут на ограничения. В Азербайджане в последнее время показатели также начали расти. После послаблений это было ожидаемым».

«Решения об ужесточении принимаются в соответствии с текущей ситуацией. Это также зависит от каждого из наших граждан.

Подтверждено, что британский штамм более заразен. Поэтому накануне праздника призываю всех наших граждан соблюдать ограничения. Призываю тех, кто поедет в районы беречь себя и там. Потому что, если число зараженных увеличится, у Оперативного штаба не будет другого выхода. Придется перейти на более строгий карантинный режим», — добавил помощник президента.