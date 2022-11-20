На днях в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 года в стенах парламента Азербайджана прозвучала очередная критика по поводу деятельности ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Так, председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж заявил о том, что стоимость билетов AZAL, единственного транспорта для выезда граждан Азербайджана за границу, не только является тяжелым финансовым бременем для граждан, но и, как показал недавний аудит Счетной палаты, долг компании угрожает экономической безопасности государства.

По словам депутата, в ходе аудита установлено, что 35,3 миллиона манатов государственной помощи выделенных AZAL в связи с пандемией коронавируса были потрачены на обязательства предыдущих лет, капитальные вложения, ненужные платежи некоммерческого характера и штрафы, а также на направления, не относящиеся к заранее утвержденному распределению.

«Банковские кредиты и другие долги составляют 2,1 миллиарда на 1 января 2022 года и представляют собой существенную угрозу не только ликвидности, но и государственному бюджету. Нет компаний, выполняющих альтернативные международные рейсы, полет в Турцию гражданину обходится в 3 раза дороже, чем в Грузии и Армении», — заявил З.Орудж.

Как видим единственный авиаперевозчик страны, несмотря на то, что реализует по высоким ценам авиабилеты, все равно продолжает работать в убыток и существует за счет поступлений из госбюджета.

Несмотря на призывы перестроить свою ценовую политику и создать конкурентную среду с целью допуска в Азербайджан других авиакомпаний, предлагающих альтернативные цены на авиабилеты, AZAL имитирует процесс снижения стоимости своих услуг.

К примеру, в сентябре текущего года AZAL ввели тариф «Economy Lite» при онлайн-бронировании авиабилетов по маршруту Баку-Стамбул-Баку. Первоначально было отмечено, что в этот тариф входит только ручная кладь (весом до 10 кг и размерами до 55х40х23 см). Но, предлагая данный тариф, AZAL поднял цены на авиабилеты.

Если в июле 2022 года авиабилет в оба конца по самому низкому тарифу Economy Classic можно было купить за 743 маната (вылет в субботу в 08:50, возвращение в понедельник в 23:25), то в сентябре цена на авиабилет в оба конца по тому же тарифу уже стоил 776 манатов. Фактически AZAL заявив о снижении цены увеличил ее на 33 маната.

Вдобавок, чтобы отвлечь внимание от этого роста цен, AZAL ввел минимальный тариф Economy Lite, по которому билет по маршруту Баку-Стамбул-Баку можно было приобрести за 725 маната. И хотя стоимость авиабилета снизилась на 18 манатов, пассажиры потеряли возможность пронести бесплатно 23 кг багажа, возможность возврата авиабилета и изменения даты полета. В то время как Economy Classic включал в себя бесплатную ручную кладь в 23 кг, возможность возврата или обмена авиабилета.

На фоне вышеописанного, внедренная со стороны AZAL в сентябре текущего года система развлечений на борту воздушных судов по новому принципу выглядит открытым издевательством к пассажирам. Им более важны приемлемые цена на авиабилеты, а не развлечения в полете и подключение к Wi-Fi.

На фоне внутренней критики довольно подозрительным выглядит присуждение AZAL со стороны влиятельной британской частной консалтинговой компании Skytrax, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами, рейтинга в четыре звезды и звания лучшей региональной авиакомпании Центральной Азии и СНГ в текущем году.

С одной стороны Skytrax оценивает AZAL в качестве лидера в предоставлении сервиса мирового уровня в сфере обслуживания, гостеприимства и безопасности полетов, а с другой – у компании имеются огромные долги перед государством.