Северную Корею уличили в повышенном интересе к отставке премьер-министра Японии

Северная Корея, возможно, внимательно следит за тем, кто станет преемником Cиндзо Абэ после того, как премьер-министр Японии, который называл спасение японских граждан, похищенных Пхеньяном в 1970-х и 1980-х годах, делом всей жизни, ушел в отставку. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на источник.

«Северная Корея, возможно, будет рада услышать, что Абэ уйдет в отставку, поскольку он занял жесткую позицию» в отношении Пхеньяна, сказал один из дипломатов.

После того, как пятеро похищенных вернулись в Японию в 2002 году, страна добивалась возвращения еще 12 человек, которых она официально признала похищенными северокорейскими агентами, сообщает издание. Токио также подозревает, что Северная Корея причастна к исчезновениям других японских граждан.

Однако КНДР заявила, что это больше не является проблемой, отметив, что восемь из них умерли, а четверо так и не въехали в страну.

Дипломат добавил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может быть «заинтересован в том, будет ли следующий премьер-министр Японии придерживаться этого вопроса, как Абэ».

28 августа стало известно об отставке Синдзо Абэ, который занимал свой пост дольше других руководителей Японии — он провел на позиции премьер-министра 2799 дней. Решение было принято из-за проблем со здоровьем: обострилось заболевание, давно мучившее политика. Он заявил, что приносит глубочайшие извинения за невозможность исполнять свои обязанности и сожалеет, что не добился заключения мирного договора с Россией. Вероятным преемником Абэ называют генерального секретаря правительства страны Ёсихидэ Сугу (lenta.ru).