«Сеть азербайджанцев США» (USAN) начала кампанию протеста против законопроекта армянского депутата

Армянское лобби, не способное переварить достойный ответ Азербайджана на фронте оккупационной армянской армии с целью обеспечения территориальной целостности Азербайджана и безопасности гражданского населения, всеми средствами пытается предпринять шаги против нашей страны и запутать международную общественность.

Как сообщили АПА в Госкомитете по работе с диаспорой, именно с этой целью в Палате представителей американского штата Мичиган была зарегистрирована резолюция № HR 0319, подготовленная депутатом армянского происхождения Мари Манукян.

«Сеть азербайджанцев США» (USAN) уже начала кампанию протеста против этого законопроекта.

В письме USAN отмечается, что армянские группы, используя законодательные органы в качестве игровых площадок, пытаются подорвать отношения между США, Турцией и Азербайджаном. В резолюции, представленной Мари Манукян, искажены факты об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, умышленно не указан факт агрессии Армении и оккупации азербайджанских территорий. В резолюции отмечается, что последние действия Азербайджана в зоне конфликта якобы наносят ущерб национальным интересам и внешней политике США.

USAN призывает всех направить в законодательный орган штата Мичиган протестные письма и твиты, проинформировать всех избираемых должностных лиц штата и осудить действия депутата Мари Манукяна.