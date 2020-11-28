Сеть азербайджанцев Канады провела встречу с главой МИД этой страны

Члены Сети азербайджанцев Канады (Network of Azerbaijani Canadians — NAC) встретились с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филипом Шампанем. Как передает Report, встреча состоялась по инициативе NAC и прошла в формате видеоконференции.

Основная цель встречи заключалась в доведении до министра иностранных дел мнений канадских азербайджанцев о Второй Карабахской войне, начавшейся 27 сентября с провокации Армении и завершившейся 10 ноября победой Азербайджана. В ходе встречи было отмечено, что Сеть азербайджанцев Канады внимательно следит за позицией Канады по данному конфликту. Было отмечено, что ознакомление с мнением азербайджанцев-граждан этой страны служит большей справедливости и беспристрастности в формировании внешней политики Канады.

Министр Шампань внимательно выслушал высказанные мнения, назвал катастрофой потерю человеческих жизней в произошедшей войне и отметил, что с первых дней начала войны прилагал усилия для прекращения военных действий. Он также отметил, что с уважением относится к мнению канадских азербайджанцев о данном конфликте, и эта встреча очень полезна для него с точки зрения получения информации.

Министру также было предложено рассмотреть возможность оказания Канадой помощи в работах по реабилитации освобожденных от оккупации территорий и очистке от мин.

Во встрече приняли участие члены Сети из Ванкувера, Эдмонтона, Калгари, Торонто, Оттавы и Монреаля.