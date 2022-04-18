Музыкальный сервис Spotify удален из магазина приложений App Store, Google Play, а также из Huawei AppGallery для пользователей из России, следует из данных сервисов.

При попытке поиска приложений все магазины выдают ссылки только на российские музыкальные сервисы.

Пользователи смогут изменить страну аккаунта, только если находятся в стране, на которую хотят сменить локацию. При этом пользователи подписки Premium, скорее всего, смогут изменить страну только после 11 апреля 2022 года, пояснили на сайте сервиса.

Также пользователи смогут удалить свои персональные данные, которые доступны Spotify, и удалить свой аккаунт, следуя инструкциям на сайте сервиса.

Ранее сообщалось, что Spotify уйдет из России 11 апреля. Все сервисы Spotify будут недоступны в России, однако пользователи смогут реактивировать аккаунт на территории другой страны в настройках пользователя, сообщалось на сайте сервиса.