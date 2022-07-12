На базе онлайн-кинотеатра IVI стартовали недели российского кино – это уже второе мероприятие под брендом Russian Film Festival в Азербайджане в этом году: неделей ранее в Баку прошли офлайн-показы популярных российских фильмов, сообщает #.

На IVI у азербайджанских зрителей есть возможность увидеть три ярких сериальных хита со звездами российского кинематографа, а также анимационный образовательный сериал для юных зрителей.

Russian Film Festival в Азербайджане организован компанией РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ. Все сериалы будут показаны на русском языке с азербайджанскими субтитрами.

Программа Russian Film Festival на платформе крупнейшего российского онлайн-кинотеатра IVI включает следующие проекты:

– Трагикомедию «Везёт» с Евгением Цыгановым в роли отзывчивого «трезвого водителя». Сериал от режиссера Владимира Щеголькова рассказывает историю бывшего чемпиона по мотогонкам на льду Ивана, которому пришлось оставить спортивную карьеру из-за травмы.

– Экшн-комедию «И снова здравствуйте!», показавшую рекордный результат на старте среди всех российских сериалов на платформе. Безудержно ироничный, яркий и драйвовый сериал с Андреем Мерзликиным в главной роли рассказывает о восставшем из мертвых бандите Борисе: его убивают после того, как он решает завязать с бандитской «работой» и открыть кондитерскую.

– Детективный триллер «Пробуждение» от режиссера Эдуарда Парри с Евгением Мироновым в главной роли. По сюжету следователь Павел Фролов буквально живет на работе. Раскрывая преступления, герой вынужден жертвовать временем, которое мог бы провести с самыми близкими людьми — женой и сыном.

Для детей доступен образовательный анимационный сериал «Бодо Бородо», созданный совместно с одним из лидеров российской анимации ГК «Рики». Бодо Бородо – веселый горе-учитель с большой бородой, который в интерактивном формате познает мир вместе с юными зрителями. Первый сезон проекта посвящен географии.

Для подписчиков IVI просмотр доступен по ссылке: https://www.ivi.ru/collections/RFFAZ

Сериалы из программы Russian Film Festival доступны по промокоду RFFAZ22

Активация доступна до 18 июля на территории Азербайджана.

Russian Film Festival — недели российского кино за рубежом, которые проводятся РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ с 2020 года. Основная цель RFF – знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента: от художественного кино разных жанров и сериалов до анимации и документальных фильмов.

В 2020-2021 гг. фестиваль прошел в 23 странах, собрав более миллиона зрителей. Формат RFF включает как онлайн-показы, так и офлайн-мероприятия.

IVI – крупнейший российский онлайн-кинотеатр с ежемесячной аудиторией более 50 млн уникальных пользователей.