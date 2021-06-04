Сегодня в Баку в рамках Гран-при Азербайджана «Формулы-1» прошли два свободных заезда.

Как передает azerisport.com, лидером первой сессии стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (1:43.184), вслед за которым расположились представители «Феррари» Шарль Леклер (1:43.227) и Карлос Сайнс (1:43.521). Лидером же второй сессии стал Серхио Перес из «Ред Булл» (1:42.115), вторым оказался Ферстаппен (1:42.216), а третьим – Сайнс (1:42.243).

Завтра состоится третья часть свободных заездов, а также квалификация. Основная же гонка пройдет в воскресенье, 6 июня.