Серьезное лицо еще не признак ума, господа!

В минувшие выходные премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Капане заявил о том, что Серж Саргсян готов был сдать семь прилегающих территорий.

Пашинян отметил, что недавно в прессе появилась публикация, где приводились выдержки из документа, который был на столе переговоров по карабахскому урегулированию, и который Серж Саргсян оставил в наследство.

«Каких-либо опровержений со стороны прежних властей не было, что позволяет полагать, что нам, действительно, досталось такое наследство», — заявил Никол Пашинян.

По его словам, согласно документу, конечными целями всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта являются передача Азербайджану семи районов – Агдам, Физули, Джебраил, Зангелан, Кубатлы, Кельбаджар и Лачин, с условием сохранения коридора между Арменией и Карабахом.

«Отмечается, что в согласованные сторонами сроки под эгидой ООН или ОБСЕ посредством референдума решается окончательный статус Карабаха, который будет иметь обязательное правовое значение и будет соответствовать международным принципам.

Переселенцы должны покинуть пять районов. Гражданские власти Азербайджана должны войти в указанные территории после того, как будут размещены международные миротворческие силы и будут выведены находящиеся там вооруженные силы.

Миротворческие силы должны быть размещены по административным границам бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, кроме участков Кельбаджарского и Лачинского районов. Кельбаджарский район остается под переходным мониторингом ОБСЕ.

Параллельно с проведением вышеуказанных мероприятий до определения окончательного статуса, Нагорный Карабах должен быть наделен временным статусом, который гарантирует организацию его повседневной жизнедеятельности.

Согласно публикации, это то наследие, которое сегодня лежит на столе переговоров. Сейчас нас обвиняют в том, что мы растеряли это наследие», — заявил Никол Пашинян.

При этом Пашинян также сказал, что «Теперь пусть все кандидаты в президенты Карабаха скажут, приемлем ли для них этот текст? Пусть народ Карабаха, народ Армении скажут, приемлем ли этот текст для них? Если народ Карабаха решит, что это основа для переговоров, это приемлемый вариант, я гарантирую, что в тот же момент это окажется на переговорном столе».

Документ, о котором говорит Пашинян, ввел определенную смуту в экспертное сообщество Азербайджана. Некоторым может даже показалось, что оказывается Серж, был не так уж и плох, и с ним у Азербайджана была какая-то надежда на урегулирование конфликта.

Но реальность заключается в том, что Серж Саргсян является человеком, который сделал себе состояние, стал президентом, героем Армении, «освободителем Карабаха» и прочее именно за счет карабахского конфликта. И теперь поверить в то, что говорит Пашинян, невозможно. Никол Пашинян как и все остальные политики, поднимает свой рейтинг за счет критики предыдущих властей, не более.

Он пытается показать карабахцам, что их представитель («карабахский» Серж Саргсян) в правительстве Армении был предателем и готов был пойти на сделку, в то же время, как он (Пашинян) не примет ни одного решения без согласия сепаратистов. Соответственно на всех переговорах, которые в будущем будут между Баку и Ереваном, армянская сторона будет скидывать ответственность на карабахцев, а те, естественно, будут кричать: «ничего Азербайджану не отдадим».

Собственно и отдавать-то им не приходится? Воевать с Арменией таким ходом никто не собирается, международное право, которое на стороне Азербайджана – это бумаги, которые обязывают армян освободить территории, но никто их не наказывает за оккупацию. Следовательно, руководству армянского иностранного ведомства можно время от времени совершать турпоездки по разным столицам и разговаривать с азербайджанским коллегой и сопредседателями и возвращаться. Главное, не забыть при этом сделать «серьезное» лицо, чтобы придать важности происходящему.

К реальным переговорам, без каких либо популистских игр армянского руководства, Ереван можно вернуть лишь в случае угрозы войны. Пока и сопредседатели, и армяне не будут уверены в том, что Азербайджан может начать войну, переговоры действенными не будут. И армянская сторона, и сопредседатели и все остальное мировое сообщество должно быть встревожено ситуацией, чтобы вопрос перешел в новую стадию и там уже решился. Но для этого, безусловно, нужно терпение и политическая воля Азербайджана. В противном случае, мы будем удивляться заявлениям следующего премьер-министра Армении, который будет рассказывать, как «Пашинян готов был сдать все».