Сербия завершила строительство своего участка «Турецкого потока»

Строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» закончено, сообщило Блумберг.
«Gastrans, совместное предприятие (СП) сербской государственной компании «Сербиягаз» и российского «Газпрома», завершило укладку 403 километров трубопровода через страну от границы с Болгарией до северного соседа — Венгрии», — пишет агентство со ссылкой на интервью главы Srbijagas («Сербиягаз») Душана Баятовича телеканалу РТС.
Теперь осталось достроить болгарский фрагмент. Как ожидается, это должно произойти в мае, после чего пойдут первые поставки в Юго-Восточную Европу.
Заявлено, что импорт в Сербию составит 8,7 миллиона кубометров в день, или более трех миллиардов — в год. Это должно удовлетворить растущий внутренний спрос, кроме того, часть объема будет экспортироваться в Боснию и Герцеговину.
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.(РИА Новости)