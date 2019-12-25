Сербия завершила строительство своего участка «Турецкого потока»

Строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» закончено, сообщило Блумберг.
«Gastrans, совместное предприятие (СП) сербской государственной компании «Сербиягаз» и российского «Газпрома», завершило укладку 403 километров трубопровода через страну от границы с Болгарией до северного соседа — Венгрии», — пишет агентство со ссылкой на интервью главы Srbijagas («Сербиягаз»Душана Баятовича телеканалу РТС.
Теперь осталось достроить болгарский фрагмент. Как ожидается, это должно произойти в мае, после чего пойдут первые поставки в Юго-Восточную Европу.
Заявлено, что импорт в Сербию составит 8,7 миллиона кубометров в день, или более трех миллиардов — в год. Это должно удовлетворить растущий внутренний спрос, кроме того, часть объема будет экспортироваться в Боснию и Герцеговину.
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.(РИА Новости)
| 2019-12-25T14:24:33+00:00 25 декабря 2019, 15:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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