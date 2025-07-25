Сербия готова поддержать антироссийские санкции тогда, когда членство республики в Европейском союзе (ЕС) будет «очевидно». Такое условие назвал сербский министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович, его слова приводит Der Standard.

«Сербия готова полностью поддержать санкции Евросоюза против России, когда членство в ЕС для страны станет очевидным, то есть всего за несколько месяцев до вступления. Белград также четко и недвусмысленно осудил конфликт на Украине с самого начала», — заявил политик.

При этом Старович указал на то, что сейчас Белград не поддержит рестрикции против Москвы, поскольку они «никак не затронут Россию, а сербскую экономику — в огромных масштабах». По его словам, без гарантий вступления в ЕС страна «не пойдет на такой шаг».