Французская парфюмерно-косметическая сеть Sephora сообщила о намерении приостановить работу своих магазинов на территории России.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сеть сообщила на своей странице в Instagram.

«Учитывая нашу растущую озабоченность по поводу текущей обстановки, а также [по поводу] сложности ведения бизнеса, мы приостанавливаем нашу деятельность в России до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении. Работа всех торговых точек сети, а также вся электронная торговля, связанная с товарами Sephora, будет остановлена в течение следующих суток.

«Безопасность сотрудников [в России] является нашим приоритетом, и мы продолжим поддерживать их в это трудное время», — добавили в Sephora.