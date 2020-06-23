Сенаторы в США раскритиковали администрацию Трампа за выход из Договора об открытом небе

Группа сенаторов-демократов осудила администрацию Трампа за односторонний выход из договора, позволяющего США и России проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, сообщает Голос Америки.

По мнению законодателей, это решение наносит ущерб национальной обороне.

В письме, адресованном госсекретарю Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперу, сенаторы назвали «подозрительными» сроки выхода, отметив, что он будет завершен за несколько дней до президентских выборов в США в ноябре и ограничит возможности следующей администрации, если демократы займут Белый дом в январе.

Сенаторы заявили, что администрация нарушила Закон об ассигнованиях на национальную оборону, не уведомив Конгресс за 120 дней до начала процесса выхода из договора.

«Инициирование выхода США из Договора об открытом небе без соблюдения внутреннего законодательства США и конституционной практики является очевидным политическим маневром в попытке связать руки будущей администрации», – указывается в письме сенаторов.