Американские сенаторы одобрили кандидатуру Натаниэля Фика на пост посла США по особым поручениям, передает ТАСС. По информации агентства, в ходе голосования члены верхней палаты конгресса единогласно поддержали его назначение на соответствующую должность.

Как отмечается, теперь Фик должен будет приведен к присяге, после чего он сможет приступить к исполнению своих обязанностей. 45-летний политик должен стать первым послом США по особым поручениям, который займется сферой киберпространства и цифровой политики.

Сам Фик называл своей главной задачей противостояние России и Китаю, в том числе с помощью «принципа сдерживания». При этом политик также обещал, что в своей работе сосредоточится на реакции на политические вызовы и угрозы в цифровом пространстве.