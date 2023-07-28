Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году в размере более $880 млрд, содержащий в том числе военную помощь Украине.

Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

В поддержку законопроекта высказались 86 членов верхней палаты Конгресса, против — 11.

Палата представителей Конгресса США 14 июля одобрила свою версию документа, которая отличается от принятой Сенатом и включает некоторые инициативы, разработанные республиканцами. В их число вошел запрет для женщин-военнослужащих за счет государственного медицинского страхования делать аборты в других штатах, если в их собственных эта процедура запрещена. Кроме того, речь идет о мерах, нацеленных на прекращение ассигнований на операции по смене пола для военнослужащих.

Как ожидается, снятием противоречий между двумя версиями документа займется согласительная комиссия. Затем его должен будет подписать президент США демократ Джо Байден.