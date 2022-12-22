Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил проект бюджета страны на 2023 год, 45 млрд долларов предусмотрено на помощь Украине и союзникам.

«Также Сенат США одобрил проект бюджета страны на 2023 год в размере 1,7 трлн долларов», — сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Проектом бюджета предусмотрено выделение помощи Украине и союзникам в размере 45 млрд долларов. Теперь за законопроект должна проголосовать Палата представителей.

Закон предусматривает 19,8 млрд долларов на вооружение и оснащение украинских войск, а также союзников по НАТО. Еще 12,9 млрд долларов выделены на стабилизацию украинской экономики и компенсацию убытков.