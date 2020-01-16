Сенат Конгресса США одобрил торговое соглашение с Мексикой и Канадой

Верхняя палата Конгресса США в четверг одобрила законопроект о новом торговом соглашении Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States — Mexico — Canada Agreement, USMCA). Трансляция заседания велась на сайте Сената.

Документ поддержали большинство законодателей, голосование продолжается.

В декабре 2019 года соглашение уже поддержала Палата представителей Конгресса США. После одобрения Сенатом законопроект поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. Американский лидер ранее говорил, что утвердит этот документ.(ТАСС)

| 2020-01-16T20:52:31+00:00 17 января 2020, 02:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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