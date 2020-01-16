Сенат Конгресса США одобрил торговое соглашение с Мексикой и Канадой

Верхняя палата Конгресса США в четверг одобрила законопроект о новом торговом соглашении Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States — Mexico — Canada Agreement, USMCA). Трансляция заседания велась на сайте Сената.

Документ поддержали большинство законодателей, голосование продолжается.

В декабре 2019 года соглашение уже поддержала Палата представителей Конгресса США. После одобрения Сенатом законопроект поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. Американский лидер ранее говорил, что утвердит этот документ.(ТАСС)