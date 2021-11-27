Семнадцать полицейских получили ранения во время беспорядков на заморской территории Франции в Мартинике. Силовики получили ранения в результате нападения группы бунтовщиков в столице департамента в Фор-де-Франс.

В результате обстрела были ранены семнадцать полицейских. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил в пятницу, что один жандарм находится в критическом состоянии, а Мартиника столкнулась с «серьезными эпизодами городского насилия». Другой офицер из роты реагирования также был атакован с применением огнестрельного оружия, но пуля попала в его бронежилет. Остальные полицейские были ранены в результате столкновений или попали под удары камнями, острыми или деревянными предметами. По информации BFMTV, в связи с этими нападениями был задержан 21 человек.

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин заявил о своей «полной поддержке» пострадавших. Комендантский час действует на карибском острове с вечера четверга на неопределенный срок (rg.ru).