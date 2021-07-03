По меньшей мере семь человек погибли, еще 11 получили ранения в Ираке в результате нападений на объекты энергетической инфраструктуры страны в последнее время. Об этом говорится в сообщении канцелярии правительства республики.

Отмечается, что в результате нападений разрушена 61 ключевая линия электропередачи

«Участившиеся диверсии в отношении энергетической инфраструктуры страны привели к гибели семи человек, еще 11 получили ранения», — цитирует сообщение TACC.

Ранее в субботу боевики подорвали сначала участки ЛЭП на севере Ирака близ городов Мосул и Киркук, а затем разрушили две опоры ЛЭП в западной провинции Анбар.

Ранее, 27 июня, пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби 27 июня сообщил, что ВВС Соединенных Штатов нанесли авиаудары по объектам повстанцев, поддерживаемых Ираном, на границе Ирака и Сирии. По данным Пентагона, атаки были произведены по целевым оперативным объектам и хранилищам оружия в одном месте в Ираке и двух местах в Сирии. Шухада».

4 июня газета The New York Times сообщила, что связанные с Ираном группировки с помощью беспилотников в последние месяцы неоднократно наносили удары по используемым США военным объектам в Ираке. По предварительным данным, за последние два месяца небольшие начиненные взрывчаткой беспилотники применялись не менее трех раз. Атаки осуществлялись в ночное время, БПЛА пикировали и падали на цель (iz.ru)