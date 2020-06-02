Село в Хачмазском районе взято под особый контроль из-за коронавируса

Хотя в стране смягчены правила особого карантинного режима, в последние дни в селе Кёхня Хачмаз Хачмазского района вновь наблюдаются случаи заражения среди жителей.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Хачмазского районного отделения полиции оперативно отреагировали на обнаружение вируса на территории района и взяли территорию села под особый контроль. Сотрудники полиции незамедлительно приняли превентивные меры, совместно с представителями других государственных органов проведены дезинфекционные работы.

Кроме того, были проведены просветительские и разъяснительные беседы с жителями села, приняты необходимые меры для соблюдения социальной дистанции. Также усилен контроль за всеми автобусами, жителям, передвигающимся без масок, розданы медмаски.

| 2020-06-02T17:02:51+04:00 2 июня 2020, 17:28|12345 (Пока оценок нет)
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