Секретная служба США готовится к возможному объявлению Байдена о победе

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден в пятницу может заявить о своей победе на выборах главы государства. По данным источников газеты The Washington Post, в связи с этим Секретная служба США усиливает меры безопасности в городе Уилмингтон (штат Делавэр), где планируется выступление Байдена.

Как рассказали собеседники The Washington Post, представители предвыборной кампании уведомили Секретную службу о том, что Байден продолжит использовать конференц-зал в Уилмингтоне, где он уже выступал на этой неделе, как минимум в течение еще одного дня и может сделать там важное заявление в пятницу. В связи с этим Секретная служба направила туда отряд своих агентов.

Одной из основных задач Секретной службы США является охрана президента и вице-президента, а также кандидатов на эти должности.(ТАСС)