Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что, когда контрнаступление ВСУ начнется, об этом узнают все, передает Reuters.

«Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, они увидят его», — сказал Данилов.

Как ранее писало The Washington Post, в Белом доме считают, что украинское контрнаступление началось 5 июня и его главной целью является Крым. ВСУ намерены перерезать сухопутный коридор на полуостров.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу отметил действия оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации РФ при отражении наступления Вооруженных сил Украины.