Сейм Латвии избавляется от советского наследия

В Латвии наблюдается усиление борьбы с некоторыми приметами прошлого, которые зачастую носят явный идеологический оттенок и тормозят движение страны в европейском направлении.

Сейм (парламент) Латвии во втором чтении одобрил поправки к Закону об электронных СМИ, которые подразумевают сокращение русскоязычного информационного контента на телевидении в пользу программ, транслируемых на официальных языках Европейского Союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Предложение внести поправки в Закон об электронных СМИ поступили от представителя Новой консервативной партии Дагмара Бейтнере-Ле Галла. А инициатива исходила от президента Латвии Эгилса Левитса, передает Baltnews. Он обратился к комиссии Сейма по правам человека и общественным делам с просьбой пересмотреть в сторону увеличения количество телепрограмм, транслируемых на официальных языках ЕС в кабельных сетях республики.

Новые требования коснутся поставщиков телекоммуникационных услуг, которые предоставляют своим клиентам базовый пакет телепрограмм кабельного вещания. В этот базовый пакет иногда по своему усмотрению телепровайдеры включают дополнительные каналы. Теперь, согласно предложенным изменениям, 80% программ из этого «бонусного списка» должны транслироваться на языках Евросоюза.

Левитс считает, что принятие этих поправок окажет положительное влияние на интеграцию Латвии в общеевропейское информационное поле и укрепит ее позиции в Евросоюзе.

«Сильное информационное пространство является важным вопросом демократии и государственной безопасности Латвии. Законодатель должен обеспечить, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телевизионные программы, укрепляющие принадлежность нашей страны к европейскому культурному пространству и способствующие интеграции ее жителей в общеевропейское информационное пространство», — подчеркнул президент.

И, конечно же, посольство России в Латвии с возмущением прокомментировало это событие. «Во многих странах расширяют доступ к медиа-контенту, чтобы людям было проще соблюдать карантин. В это время Сейм Латвии, видимо, назло русскоязычной части населения страны, одобряет во втором чтении поправки, ограничивающие вещание телепрограмм на их родном языке. К сожалению, в отличие от COVID-19 русофобия здесь не лечится!», — возмущаются в российской дипмиссии. Хотя причем здесь такие понятия как «назло» и «русофобия»? Неадекватность реакции проявляют как раз российские дипломаты такими оценками.

Затем Сейм принял поправки к Закону о высших школах, которые предусматривают перевод высшего образования в частных вузах исключительно на государственный язык. Студенты, являющиеся гражданами Латвии, не имеют права получать в стране высшее образование ни на каком другом языке, кроме государственного. Для ряда программ выделены квоты, согласно которым до 20% общего учебного процесса может проходить на языках стран — членов Евросоюза; на русском, согласно закону, преподавать нельзя.

После чего латвийские депутаты приняли еще один закон – о запрете носить советскую военную форму. Отныне нельзя будет появляться в Латвии в «форменной одежде СССР, его республик и нацистской Германии, в том числе в стилизованной», решили депутаты, справедливо поставив рядом сталинский Советский Союз и гитлеровскую Германию.

И под запрет попала не только форма, но и элементы — опознавательные знаки, кокарды, погоны, медали, ордена, красная звезда, серп и молот, гербы СССР и всех республик, и гимн СССР. За нарушение предусмотрен штраф — €350 для физических лиц и €2900 для юридических.

И здесь не выдержало российское диппредставительство, заявив, что идеологические мифы более важны для властей Латвии, чем реальные социально-экономические проблемы. Типа, руководство Латвии ставит на первое место продвижение своих идеологических постулатов.

«Росчерком пера герои, которые освобождали Латвию и Европу от фашизма, оказались лишены заслуженного права с гордостью носить свою военную форму. Вот так бывает, когда мифические угрозы прошлого оказываются важнее насущных проблем выживания», — говорится в глупо напыщенном комментарии посольства, размещенном на его официальной странице в Facebook.

Закон есть закон, и от ошметков сталинизма давно уже пора избавиться насовсем.